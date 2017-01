Otepääl toimunud kahevõistluse kontinentaalkarika etapil teises sõidus pühapäeval lõpusirgel kolmandaks jäänud Kristjan Ilvese sõnul oli sedapuhku pinget rohkem kui laupäevases sõidus, mille Ilves lõpuks võitis.

"Ühtepidi on emotsioon hea, et tuli hea tunne suusarajal. Võitlus oli muidugi väga kõva ja pinget oli isegi rohkem kui eile," rääkis Ilves. "Täna ikka viimase ringini kõditas sees, et kes millal käiku paneb."

