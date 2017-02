Täna Tondiraba jäähallis peetud segapaaride curlingu MMi kvalifikatsioonis tagasid endale maailmameistrivõistluste pääsme Maile Mölder ja Erkki Lill, kes alistasid lisaseerias 8:6 Marie Turmanni ja Harri Lille.

Kuna MM-võistlustel on kaalul ka 2018. aasta taliolümpia pääse, loodavad nii Mölder kui Lill, et nad suudavad suure vastutuskoormaga toime tulla.

"Kui seda MMi väga pingeliseks enda jaoks mõelda, et kaalul on väga palju, siis on loomulikult väga keeruline. Kui keskenduda oma heale mängule, siis on lihtsam," sõnas Maile Mölder aprillis toimuva MM-võistluse kohta.

Erkki Lill lisas: "Tuleb minna üks mäng korraga mängima. Soovin, et turniir kestaks võimalikult pikalt, täpselt nii tuleb sinna peale minna, et üks mäng korraga."

Vaata videointervjuud võitjatega.