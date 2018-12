DELFI VIDEO | Kristina Šmigun-Vähi: kakat ei ole vaja puutuda, läheb haisema. Vastusi tuleb küsida ROK-ilt

Spordiaasta tähtede gala eel antud usutluses ei soovinud Šmigun-Vähi kedagi välja tuua, kelle võitu ta ise loodaks. "Kõik, kes on sel aastal esile toodud, on väga tublid ja igaüks väärib neist olla Eesti parim."

Poliitikasse siirdumise järel on reformierakondlane teinud oma esimesed sammud, aga uus teekond on osutunud ootamatult krobeliseks.

"Kindlasti mitte. Ma ei oleks tahtnud libedat ja ärasillutatud teed, aga see tee on olnud konarlik. Tuleb kõvasti pingutada. Väga palju valmisolekut igal hetkel kõike teada - seda kahjuks veel ei ole, kogu aeg õpin. Kõige olulisem, mida ma ise tunnen, et olen valmis selleks, et õppida. Aitäh kõigile ajakirjanikele, kes mind iga päev ette valmistavad! Kõige rohkem loodan, et ükskõik, mis ei ole, suudaksin jääda iseendaks."

Poliitikuametisse asumise tõttu on taas üles keritud ka teema minevikust - mis ikkagi sai tema dopinguskandaalist?

"Ma saan aru, et see teema pakub kogu aeg pinget ja huvi kõigile. Nagu olen öelnud - mul isiklikult ei ole mitte midagi lisada, kõik on ära öeldud. Inetu on vist öelda praegu, et ei ole vaja kakat puutuda, kaka läheb haisema. Ütlesin hästi viisakalt praegu."

Endine suusataja tõdes, et saab aru, et inimestel jäävad küsimused endiselt üles. "Absoluutselt. Aga seda tuleb küsida Rahvusvaheliselt Olümpiakomiteelt."

Aga kas Šmigun-Vähi ei taha või ei tohi rääkida? "Te olete nii hea! Aga nüüd algab kohe pidu - lähme pittu!"