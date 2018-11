DELFI VIDEO ja FOTOD | Eesti parimad curlingumängijad tutvustavad Tallinnas toimuvat EM-turniiri

Eesti meeskonna kapteniks on Harri Lill ning naiskonna kapteniks Marie Turmann.

“Eesmärk on mängida oma parimat mängu. Kuna vastased on tugevad, siis peame tooma välja enda parima mängu,“ rääkis Turmann turniiri eel.

“Eesmärk on näidata Eesti inimestele, mis ala see curling üldse on. Mõlema võistkonna eesmärk on võtta võimalikult palju võite,“ lisas Lill. “Meeskond ja naiskond on väga heal tasemel. B-divisjoni tase meeste ja naiste konkurentsis on ühtlane. Võime kõiki võita.“

Eesti tippmängijad leidsid, et Eesti harrastajate arvu juures on siinse curlingu kvaliteet heal tasemel ja kodune konkurents on aidanud taset tõsta. Maailma tipud on siiski veel väheke kõrgemal. “Olümpiavõitjad teevad sama asja, kuid natuke kõrgemal tasemel,“ tunnistas Lill.

Vaata videost, mida tasuks curlingu vaatamisel jälgida ja mida Tallinna EM-ilt oodata.