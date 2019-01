DELFI OTEPÄÄL | Kristjan Ilves: võistlus ei pannud naeratama, aga ma vähemalt sõitsin, mitte ei kulgenud

Pärast haigusest tingitud pikka pausi MK-sarja naasnud Ilves läks rajale 25. mehena. Kaks esimest ringi püsis ta veel punktikohal, kolmanda ringi lõpuks langes selle piirile ja lõpuks jäi sellest piirist 32 sekundi kaugusele. „Kogu sõit oli ühtlane kannatamine. Väga kerget hetke polnudki, aga samas suutsin valu päris hästi taluda," rääkis Ilves. „Keha läks kiiresti kinni. See on loogiline, sest ma pole ammu kiireid liigutusi teinud. Naeratama see võistlus ei pane, aga seis polnud selline nagu Lillehammeri MK-etapil. Tundsin, et sõidan, mitte ei kulge."

Ilvese hinnangul oleks sõidu taktiklaine pool võinud olla parem. Ta tunnistas, et jäi paaril korral liiga kauaks ette, kuid oleks võinud kiiremad konkurendid kätte saada ja nende tuult ära kasutada. Kui paremad suusatajad kiirendasid, polnud tal neile midagi vastu panna. Lõpuks sai Ilves suusarajal kirja 37. aja. „Andsin endast kõik, kuid kiirus ei võimaldanud rohkemat. Las see päev olla, loodan homme olla parem," märkis ta.

Kristjan Ilvese treenerist isa Andrus Ilves hindas poja võistlust rahuldavaks. „Kriisist oleme üle saanud, aga palju tööd on veel teha. Nüüd on vaja lihtsalt võistelda," lausus ta. „Usun, et homme on ta kindlasti juba parem."

Saatuslik tuul

Ilvesele sai mõneti saatuslikuks see, et hommikul jäi tuule tõttu hüppevõistlus ära ning rajale mindi eilse kvalifikatsiooni tulemuste põhjal. Paraku Ilvesel just see hüpe ebaõnnestus.