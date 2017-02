Kahevõistluse normaalmäel suurepärase hüppe teinud ning murdmaarajale kolmandana startiv Kristjan Ilves jäi oma sooritusega mõistagi täielikult rahule.

"Hüppest võtsin maksimumi. Sain äratõukele pihta ja tuule alla," rääkis Ilves. "Emotsioon on kõva, kui nii kaugele hüppad. Pulss on üleval, eks näe, kuidas sõidu ära kannatan. Kõik on nii tihedalt koos, kuni 20. kohani on kui ühisstart. Nüüd tuleb väga hea sõit teha, anda, mis on."

Eestlasel tuli väga pikalt olla rahvusvahelises telepildis spetsiaalsel liidrikohal. "Istuda ei lubatud, näeme, mis jalgadest järgi on.“

Karl-August Tiirmaa läheb murdmaarajale 20. kohalt. „Hüppega jäin mõistagi rahule. Hea mägi on. Olen siin käinud väikesest peale harjutamas. Suusavormi kohta ei oska öelda. Kahepäevasel võistlusel olen teisel päeval minuti kiirem olnud. Eile tegin tugeva treeningu, jalad olid täiesti kinni, vaatame, kuidas täna.“

Han Hendrik Piho sai hüppemäel 52. koha. „Panin hüppega tehniliselt puusse. Selle tulemusega pole midagi teha. 10 meetrit rohkem hüpata on lihtsam, kui sõita minut kiiremini.“

Kail Piho stardib kohe venna tagant, 53. kohalt. „Hüpe oli paras saast. Ei tule välja. Peas on kõik kinni, kehatunnetust ja mäetunnetust pole.“