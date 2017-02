Lahtis jätkuval põhja suusaalade MMil kahevõistluse normaalmäevõistlusel 23. koha saanud Kristjan Ilves tõdes, et lootis küll 20 sekka pääseda, aga sellest hoolimata ei saa ta oma esituse üle nuriseda.

"Natuke võib õnnitleda. Tahtsin küll 20 sekka tulla, aga sellest jäi natuke vajaka," rääkis Ilves. "Samas polnud sõit paha. Kolm ringi olid päris kiired, suutsin kannatada, aga täna jäi paremast kohast puudu neljas ring."

Eelmisel MMil Falunis sai Ilves 40. koha. "Sõit polnud hullu, eelmise MMiga võrreldes on tehtud suur samm edasi. Olümpial tahan juba 15 hulka tulla. See, et ma pärast hüpet pidin liidrikohal tükk aega seisma, võttis üht-teist ära, aga hea, et ma seal sain seista ja pildis olla."

Kahevõistlejaid ootab MMil individuaalselt ees veel ka suure mäe võistlus. "Suurel mäel on võimalusi rohkem, sest pärast hüppeid on vahed suuremad," lootis Ilves.