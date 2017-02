Kaarel Nurmsalu oleks Lahti MM-i suusahüpete väikese mäe võistluselt kohtunike eksimuse tõttu kõrvale jäänud.

Enne, kui hüppaja torni läheb, mõõdetakse poolel mäel tema hargivahet, et kombinesoon mõõdus oleks. Kui kõik on korras, antakse sportlasele suusad kätte ja lubatakse starti, kui mitte, siis kupatatakse alla tagasi.

Kohtunik mõõtis Nurmsalu üle ja kuulutas: tore, et tulla said, kohtume järgmisel võistlusel. „Vastasin: mul on kõik korras, 82 sentimeetrit peab olema, 82,5 on. Mõõtja lihtsalt vaatas eelmise mehe mõõtusid,“ selgitas Nurmsalu. „MM-il ollakse väga täpsed, kes vähegi eksib, starti ei saa. Mitu meest võeti juba maha.“

Nurmsalu sõnul pidi ta hüppama väga keerulistes oludes. „Vahet tegelikult pole, milline tulemus on, peaasi, et põhivõistlusele sain. Ehk hangin laupäeval ka korraliku tuule,“ teatas viimasena edasi saanud Nurmsalu.