Eesti kahevõistlejad tegid hommikuse suusatreeningu lühendatud rajal. „Sain siiski paar kiiremat liigutust teha, et hingamist lahti saada,“ rääkis tiimi liider Kristjan Ilves.

Hommikusel hüppetreeningul Ilves ei käinud, otsustas jalgu võistluseks hoida. Murdmaaraja kohta ütles ta, et rada on just nii raske, kuidas sa sõita jõuad. „Ühtpidi läheb üles, teistpidi alla. Kui esimese poole ära kannatad, saad teise poole puhata,“ ütles Ilves.

Esimene eesmärk on tal reedesel võistlusel teha hea hüpe. „Murdmaaks tuleb ette saada, tagapool pole midagi hõisata,“ kommenteeris Ilves. Eesmärgiks on ta seadnud 20 parema sekka jõudmise. „Tase ju võimaldaks seda, aga ma kohtadest väga ei räägiks. Võistleme esimese võistluse ära, siis vaatame edasi.“