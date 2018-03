Daisy Kudre sõitis esikümnesse ja kordas oma MK-hooaja parimat kohta

USA Vermonti osariigis sõideti reedel tänavuse suusaorienteerumise MK-sarja viimane individuaalvõistlus. Kavas oli ühisstardist tavarada.

Eelmisel päeval mahasadanud värske lumi tegi rajad veidi pehmeks ja libisemise keskmisest kehvemaks. Naiste seas tuli MK-sarja liidrite Tove Alexanderssoni ja Maria Ketškina tühistamise järel võitjaks soomlanna Salla Koskela ajaga 84.14. Eestlastest oli taas parim Daisy Kudre, kes kordas 9. kohaga oma selle hooaja parimat tulemust (aeg 90.49). Doris Kudre tulemuseks oli 14. koht (96.09).

Daisy Kudre: „Tänane võistlus oli pikk ja raske nagu tavarajad ikka. Eile sadas u 10 cm värsket lund, mis tegi lume- ja rajaolud väga heaks, kuigi ka pisut pehmeks. Olen enda sõiduga päris rahul, kuna füüsiliselt kestsin ilusti lõpuni ning ka tehnilisest poolest kulges sõit pigem hästi. Raja lõpuosas tegin küll ühe 30-45 sekundilise vea, mis langetas mind 1-2 koha võrra. Täna oli väga oluline punktinumbreid kontrollida, kuna punkte oli palju ja sellest ka palju tühistamisi. See käib aga mängu juurde ning olen lõppkohaga igati rahul.“

Doris Kudre: „Mina jäin esimese pika sõiduetapiga selgelt kiirematest maha ja esimese ringi sōitsin ûksi. Laial suusarajal tundsin, et on raske ning arvan, et kuna lugesin tihedas suusaradade võrgus kaarti üksinda, siis see võttis ka tempot alla, jäin aeglaseks. Teisel ringil oli mul pikem hajutus ja võrguosas möödusid märkamatult mitu konkurenti, kellele ma enam laiematel radadel ja lõpukaarel järele ei jõudnud. Samas pidin korralikult pingutama, et selja tagant paistnud tšehh mulle jârele ei jõuaks.“

Meeste seas oli võidukas rootslane Erik Rost. Kaks päeva tagasi väga heas hoos olnud Mattis Jaama tegi enda hinnangul keskpärase soorituse ja teenis 17. koha.

Mattis Jaama: „Tänane tavarada oli tehniliselt oluliselt lihtsam kui eelnenud sprint ja lühirada. Rajal puudusid seekord tavarajale omased pikad teevalikuetapid ning rada kulges üsna loogiliselt ühes taktis. Mahasadanud lumi tegi olud märkimisväärselt pehmemaks ja aeglasemaks, mis mulle enam nii hästi ei sobinud. Kaardiga sain hästi hakkama ja vigu tuli minimaalselt, seega tänane kaotus tuli peamiselt füüsilise poole pealt. Tunne polnud paha, kuid selgelt kehvem kui kaks päeva varem lühirajal. Kokkuvõttes tegin keskpärase soorituse.“

Tagapool pidasid 23. kohale omavahel tõsise lõpuduelli Kevin Hallop ja Rimmo Rõõm, kes nimetatud järjestuses ka lõpetasid.