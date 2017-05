Curlingu segapaaride MM-il selgusid olümpiale pääsejad, Eesti väljas

Medaliheitluse kõrval oli tähtsal kohal ka tuleva aasta taliolümpiale kvalifitseerumine. Kaheksa osalevat riiki sai MM-iga paika, Eesti väljavalitute hulka ei mahtunud.

Eesti paar Maile Mölder / Erki Lill jäi pidama alagrupiturniiril, võideti kaks ja kaotati viis kohtumist. 39 paari hulgas saadi 32. koht.

Erilise võistkonna oli MM-il välja pannud Taani, kus mängisid isa ja tütar, Nathalie ja Kasper Wiksten. Tütarlaps on kõigest 12-aastane. Kvalifitseerumise korral saanuks Nathalie kaasa teha ka PyeongChangi olümpial, sest curlingus vastupidiselt mõnele teisele alale vanusepiiranguid ei eksisteeri. Taani jäi aga sarnaselt Eestile pidama alagrupifaasis, ka nemad võitsid kaks ja kaotasid viis kohtumist.

MM-i finaali tähtsamad hetked:



The eight teams who will compete at the 2018 Olympic Winter Games mixed doubles #curling event are now set #Roadto2018 pic.twitter.com/i5ZcebgoYz — World Curling (@worldcurling) April 29, 2017

Father daughter team from Denmark speak about their experience @ #WMDCC2017 Did you know Natalie is just 12 years old! pic.twitter.com/iPPG0zVADK— World Curling (@worldcurling) April 26, 2017