Curlingu meistrivõistlustel tulid kullale noorema põlvkonna mängijad

Eesti curlingu meistrivõistlustel selgitati meistrid naiskondade ja meeskondade arvestuses. Naistest võitis meistritiitli “Team Turmann/CC Tallinn” kapten Marie Turmann juhtimisel ja meestest “CC Tallinn” kapten Harri Lill eestvedamisel.

Mõlema võitjavõistkonna puhul on tegemist noorema põlvkonna curlingumängijatega. “Eesti on küll noor curlinguriik, kuid meil mängitakse väga heal tasemel curlingut ning hea meel on näha, et Eesti curlingul on tugev järelkasv,” sõnas alaliidu president Rainer Vakra.

Eesti meistrivõistluste finaalid pakkusid põnevust. Naiste arvestuses selgitasid parima “Team Turmann/CC Tallinn” (kapten Marie Turmann) ja “Team Mölder” (kapten Maile Mölder). Võitjana väljus Turmann tulemusega 7:5. Pronksi pälvis “Team Peebo” kapten Margit Peebo eestvedamisel.

Meeste finaalmängus kohtusid “CC Tallinn” (kapten Harri Lill) ja “Cutform” (kapten Mihhail Vlassov) ning võitjaks tuli “CC Tallinn” tulemusega 8:5. Kolmandaks koha sai võistkond “CC Arenaria” kapten Erkki Lill juhtimisel.

Kui varasemalt tähendas Eesti meistriks tulek üldjuhul automaatselt ka meistri osalemist Euroopa meistrivõistlustel, siis alates sellest hooajast on Eesti Curlingu Liit loonud süsteemi, et EMil osaleja selgitatakse välja oktoobris toimuval kvalifikatsiooniturniiril.

Eesti meistrivõistlused curlingus toimusid Tondiraba jäähallis, põhiturniiril osales 4 naiskonda ja 4 meeskonda.