BLOGI JA FOTOD | Kahevõistluse MK-etapp Otepääl: Riiber võttis järjekordse võidu, Ilves lõpetas 35. kohal

KAHEVÕISTLUSE MK-ETAPP OTEPÄÄL

Triinu Hausenberg lõpetab 17. kohal, kaotades võitjale 6.46,5.

Bendi loovutab siiski finišis oma 10. koha ning lõpetab 11. kohal.

Teise koha saavutas jaapanlanna Miyazaki, kui kaotas võitjale 53 sekundit. Kolmanda koha saavutas Westvold Hansen, kaotades liidrile 1.28,4.

Naiste seas võtab kindla võidu Geraghty-Moats!

Hausenberg hoiab 17. kohta.

3,6 km peal on Bendi jätkuvalt 10., kaotust liidrile 3.10,9.

1.1 km oli Bendi hoidmas 10. kohta.

2,5 km peal on kindel liider ameeriklanne Geraghty-Moats.

Tuletame meelde, et eestlannadest on stardis Annemarii Bendi ja Triinu Hausenberg. Bendi alustab 10., kaotust 1.46 ja 17. alustab Hausenberg, kaotust on 3.34.

Naiste suusasõidu start on antud!

Kahevõistlus on varsti Otepääl jätkumas, kui 14.30 algab naiste 5km suusasõit.

Ilves siiski punktikohale ehk 30 parema hulka ei saanud. Ilvese lõppkohaks täna 35., kaotust võitjale 2.48,7.

Kas Kristjan Ilves suudab siiski tulla punktikohale?

Jarl Magnus Riiber on järjekordselt MK-etapi võitja, teisena lõpetab Watabe! Põnevas heitluses sai kolmanda koha fantastilise sõidu teinud Fritz!

Ka Watabel õnnestub austerlaste eest ära sõita ning on liikumas teise koha suunas!

Fritz on esineliku kinni püüdnud! Riiber teeb otsustava rünnaku ja jätab neliku enda selja taha.

Austerlane Fritz on esinelikut kinni püüdmas ja jääb maha vaid kuue sekundiga, liidriks on Riiber.

Ilves on langenud 7,5 km peal 35. kohale, ent sõidab siiski grupis sees.

6,1 km peal kaotab Ilves liidritele 2 minutit ja 14 sekundit ja on jätkuvalt 28. kohal. Ilves sõidab koos kuueliikmelises pundis.

Esiviisikust on alles jäänud neli meest. Tempo osutus norralasele Björnstadile liiga kiireks.

Poole distantsi peal jääb Ilves maha liidritest kahe minuti ja 2 sekundiga. Kohaks on praegu 28, kuid tagant on uued mehed talle kannule jõudmas.

5 km ehk poole distantsi peal mahub esiviisik 0,8 sekundi sisse!

3,6 km peal on Ilves liidritest maas 1.57.

26. kohal asuv Ilves kaotab 2,5 km peal 1.53,5.

Esiviisikut taga ajav neljane punt kaotab liidritele 3,6km peal vaid 27 sekundit.

Esimesed viis on jätkuvalt koos - Rehrl, Seidl, Riiber, Watabe ja Björnstad. Nende kannule on tõusmas kolmene sakslaste punt - Faisst, Geiger, Weber.

Ilves on 1,1 km ära andnud kolm sekundit ning kaotab liidritele minut ja 58 sekundit, aga on ühe koha võrra siiski tõusnud ja on 25.

Esimeses vaheajapunktis (1,1km) on liidriks tõusnud norralane Riiber. Esimesed viis meest mahuvad nelja sekundi sisse.

Kristjan Ilves on pääsenud rajale.

Esimesed mehed on pääsenud suusarajale!

15 minuti pärast peaks algama meeste 10 km suusasõit. Tuletame veelkord meelde, et Ilves alustab 26. mehena, kaotust liidrile on minut ja 55 sekundit.

Kristjan Ilvese värsked kommentaarid hüppevõistluse ärajäämisest:http://sport.delfi.ee/news/suusatamine/eesti/kristjan-ilves-olen-aaretult-pettunud-et-huppevoistlus-ara-jaeti?id=84940549

Meeste stardijärjekord: Kristjan Ilves läheb 26. rajale, kaotades liidrile üks minut ja 55 sekundit.

Seega jätkub meeste jaoks kahevõistlus kell 13.30 algava suusasõiduga, mille stardijärjekord pannakse paika eilsete tulemuste järgi.

Ka meeste hüppevõistlus jäeti tuule tõttu ära!

Esimene proovihüppaja on oma hüppe ära teinud. Teine proovihüppaja peab oma katset veel ootama.

Esimene proovihüppaja on ootamas enda võimalust hüpet teha.

Praeguseid ilmaolusid katsetatakse proovihüppajatega, kes teevad oma katsed kell 10.55.

Lähiminutite jooksul peaks selguma, kas žürii lubab mehed hüppama.

Ka meeste seas jäetakse ilmastikuolude tõttu proovivoor ära. Hüppevooru toimumine on veel selgumisel.

Naiskahevõistlejate treener Tambet Pikkor hüpete ärajätmisest: "Puhus küljetuul kiirusega 4-6 m/s ja see võib tüdrukute jaoks olla ohtlik. Trennis hüppame küll sellise tuulega, aga võistlus peab olema ohutu. Venelanna, kes eile treeninghüppel kukkus on senimaani haiglas. Tema õnnetus polnud küll tuule, vaid kehva maandumise süü. Ta vigastas nägu ja hüppeliigest. Seega parem karta kui kahetseda."

Bendi läheb 5 km suusatamisele 10., kaotades 1.49 ja Hausenberg 17., kaotades 3.34.

Seega lähevad eestlannad rajale eilsete hüppetulemuste pealt. Annemarii Bendi hüppas eile 81,5 meetrit. Hausenbergi tulemuseks jäi 70 meetrit. Murdmaasuusasõit algab kell 14.30.

Kohtunikud otsustasid naiste hüppevooru ära jätta tuule tõttu!

Mõne minuti pärast peaks selguma, kas naiste hüppevoor toimub. Juhul, kui tuule tõttu pole võimalik hüpata, minnakse murdmaarajale eilsete tulemuste järgi.

Kell 9.15 peaks algama naiste hüppevoor, kuid selle toimumine on kahtluse all. Nimelt jäeti tugeva tuule tõttu ära enne hüppevooru toimuma pidanud proovihüpped.

Hommikust spordihuvilised! Täna on Otepääl jätkumas kahevõistluse MK-etapp. Esimesena on kavas naiste hüppevoor, kus eestlastest stardis Annemarii Bendi ja Triinu Hausenberg.