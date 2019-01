BLOGI JA FOTOD | Kahevõistluse MK-etapp Otepääl: Riiber võidutses teist päeva järjest, Ilves lõpetas 30 parema hulgas ja avas punktiarve

KAHEVÕISTLUSE MK-ETAPP OTEPÄÄL 2. PÄEV

Kristjan Ilves lõpetab 28. kohal, kaotades 1.41,2 Riiberile. Hooaja esimesed punktid on käes!

Mitmenda koha aga saab Kristjan Ilves?

Riiber võidabki teist päeva järjest! Rydzeki lõpetab 20,9-sekundilise kaotusega teisena. Tulises heitluses saab kolmanda koha Watabe, kes kaotab 43,6 sekundiga Riiberile.

Viimases vaheajapunktis enne finišit on Ilves 26. kohal.

Jarl Magnus Riiber on liikumas järjekordse MK-etapivõidu suunas. Rydzek temaga vahet vähendada pole suutnud.

Feisst on jälitatava grupi poolt kinni püütud. Ilvese grupp on laiali läinud ning Ilves jääb teistest maha. Eestlane on kukkunud 24. kohale.

Üks 2,5km ring on veel jäänud. Riiberi edu püsib 20 sekundi juures.

Ilvesel jääb väike vahe sisse oma grupiga, hetkel 18. koht ja kaotust liidrile 1.22.

Rydzek on Riiberiga veelgi vahet vähendanud ja jääb nüüd maha 19,1 sekundiga.

Ilves püsib pundis sees, hetkel koht 17., aga grupp on Riiberiga vahet vähendanud. Vahe on 5 km peal 1.19.

Rydzek on Faissti eest ära sõitnud ning jääb Riiberist maha 24,5 sekundiga. Faisst on omakorda Rydzekist 5 sekundiga maas.

3,6 km peal püsib Ilves grupi esiotsas, hetkel 13. koht, kaotust Riiberile on 1.27.

Vahe on jälitajate ja Riiberi vahel veidikene vähenenud. Rydzeki kaotus Riiberile 26 sekundit.

Ilves tõusis 2,5 km vaheajapunktiks grupi liidriks ning hoiab hetkel 10. kohta! Grupp on 10-liikmeline.

2,5 km peal on Riiberi edu oma jälitajate Faissti ja Rydzeki ees 30 sekundit.

Ilves on 1,1 km 18. kohal, ent sõidab ilusti grupis sees.

Kristjan Ilves on jõudnud rajale!

Meeste sõit on alanud!

Viie minuti pärast on algamas meeste suusasõit!

20 minuti pärast on algamas meeste 10 km suusasõit. Liidrina läheb rajale Riiber, kes edestab 30 sekundiga Faissti ja 36 sekundiga Rydzekit. 13. läheb rajale Ilves, kes alustab Riiberist üks minut ja 10 sekundit hiljem.

Hausenberg lõpetab 23. kohal, kaotust kogunes lõpuks 6 minutit ja 23 sekundit.

Bendi saab lõpuks 15. koha, jäädes lõpuheitluses ülinapilt alla Leinan Lundile.

Teisena lõpetab liidrina alustanud Lisa Hirner ja kolmandaks jääb jaapanlanna Miyazaki.

Teist päeva järjest võtab võidu Tara Geraghty-Moats!

Liidrina alustanud Hirner on vahepeal kinni püüdnud ning austerlanna on langenud kolmandaks. Uus liider on eile võidutsenud Geraghty-Moats.

Hausenberg kaotab 1,1 km peal liidrile 4.39.

1,1 km peal on Bendi liidrile kaotamas jätkuvalt 2 ja poole minutiga, kuid on andnud ühe koha tagasi ja sõidab 18. kohal.

Rajale on pääsenud ka Triinu Hausenberg.

Rajale on läinud nüüd ka Annemarii Bendi.

Naiste suusasõit on alanud!

Bendi läheb suusarajale 17. naisena, kaotust 2 ja pool minutit. Hausenberg läheb rajale viimasena ehk 23., kaotust liidrile on 4 minutit ja 19 sekundit.

Kahevõistlus Otepääl jätkub juba poole tunni pärast, kui algab naiste 5 km suusasõit.

Meeste 10 km suusasõit algab kell 14.45!

Jarl Magnus Riiber jätkab võimsalt: 98 meetrit ja 134,3 punkti ning on kindel liider! Edu lähimate jälitajate ees on 30 sekundit.

Ilves läheb rajale 13., kaotades ühe minuti ja 10 sekundiga Riiberile.

Võimsa soorituse teeb sakslane Rydzek, kes hüppab 94,5 meetrit ja kogub 125,4 punkti.

Rehrl hüppab 95 meetrit ning tõuseb teiseks.

Eile kolmandana lõpetanud Martin Fritz läheb rajale Ilvese selja taga. Eestlane hetkel seitsmes.

Faisst tõuseb 126,9 punktiga liidriks ning lükkab Ilvese seitsmendaks.

Ilves on langenud kuuendaks. Temast möödusid ka norralane Oftebro ja sakslane Weber.

Jaapanlane Yamamoto hüppab 94 meetrit ja läheb 122,8 punktiga teisele kohale. Ilves asub neljandal kohal nüüd.

Ilves on 28 hüppaja järel kolmandal kohal, temast rohkem punkte on saanud poolakas Kupczak ja jaapanlane Nagai.

"Suusatamine on nagu ta on, hüppelt tuleb võtta nii palju sekundeid kui võimalik. Olen eilsest sõidust hästi ära taastunud. Loodetavasti saab suusarajal sammukese edasi astuda," kommenteeris Ilves eesootavat sõitu.

Kristjan Ilves võttis oma hüppe kokku: "Hüpe oli üsna hea, täiesti korralik võistlushüpe. Oleks võinud vabadust juures olla, oleks võib-olla kaks meetrit juurde saanud. Poom toodi alla poole ja mägi on täiesti tühi. Arvan, et võib kokkuvõttes rahul olla. Kodusel rajal võistlemine põhjustas ehk veidi rahutust, sest tahad ikka parimat.

Korraliku hüppe teeb Kupczak, kes saab kirja 95,5 meetrit ning tõuseb liidriks. Suusarajal on tema edu Ilvese ees 29 sekundit.

Ilves hüppab 92 meetrit ja punkte teenib 116.8 ning asub hetkel liidriks!

Järgmisena on hüppamas Kristjan Ilves!

Hüpetega alustakse meeste hüppevoorus poomilt number 8.

Meeste hüppevoor on alanud!

Kell 12 on algamas meeste hüppevoor!

Kvalifikatsioonis sai Ilves kokkuvõttes kirja 11. tulemuse. Pikima hüppe eest hoolitses austerlane Rehrl (97 m). Eilse MK-etapi võitja Jarl Magnus Riiber hüppas 96,5 m.

Kristjan Ilves teeb kvalifikatsioonis korraliku hüppe, saades kirja 94meetrit!

Enne meeste hüppevooru, mille pealt määratakse suusaraja stardijärjekord, saavad ka mehed teha kvalifikatsioonihüppe. Ilves hüppab neljandana.

Naiste suusasõit algab kell 13.45. Meeste hüppevoor algab kell 12.

Eilse võistluse võitnud Geraghty-Moats hüppab 89 meetrit, kogub 109 punkti ja kaotab liidrile üle minuti.

Sellega on naiste hüppevoor ka lõppenud! Pikima hüppe teeb Lisa Hirner: 93,5 m. Eestlannadest läheb Bendi rajale 17., kaotades 2,5 minutit. Hausenberg läheb rajale viimasena ehk 23. Ajaliselt alustab ta 4 minutit ja 19 sekundit Hirnerist hiljem.

Norralanna Westvold-Hanseb hüppab 90,5 meetrit, millega kogub 112,2 punkti.

Bendi kommentaar hüppejärgselt: "Hüppepikkust võinuks rohkem olla. Vist tegin kuskil vea, aga eks treeneriga anaüüsime. Proovihüpe juba näitas, et kangus on sees, olen eilsest võistlusest pisut väsinud."

Ilusa hüppe teeb Annemarii Bendi, kes saab kirja 80,5 meetrit ning kogub 88,2 punkti! Hirnerist läheb ta hiljem rajale kahe ja poole minuti võrra.

Hausenberg saab kirja 66,5 meetrit ja 60,9 punkti. Kaotust on praegusele liidrile ajaliselt 4.19.

Nüüd on oma hüpet tegemas Triinu Hausenberg!

Lisa Hirner tegi taas võimsa hüppe, 93,5 meetrit ja saab sellega 125,6 punkti.

Esimene võistlushüppe on lõpuks tehtud! Verbic hüppas 92,5 meetrit.

Peatselt on algamas naiste hüppevoor, mille järgi pannakse paika stardijärjestus suusasõiduks. Tuletame meelde, et naiste 5 km sõit algab kell 13.45.

Proovivooru pikima hüppe tegi austerlanna Lisa Hirner, kes hüppas 98 meetrit! Bendi sai kirja 73,5 ja Hausenberg 66 meetrit.

Tundub, et täna ei tohiks hüppamisel takistusi olla, sest mitmed naised on juba proovihüppeid teinud.

Hommikust talispordisõbrad! Täna on jätkumas kahevõistluse nädalavahetus Otepääl.