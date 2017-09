Björgen on hämmingus: mis toimub Šmigun-Vähi dopingujuhtumiga?

Kuuekordne murdmaasuusatamise olümpiavõitja Marit Björgen on hämmingus, et Kristina Šmigun-Vähi dopingujuhtumi kohta pole endiselt ühtegi otsust tehtud.

Šmigun-Vähi võitis 2006. aasta Torino olümpiamängudel kuldmedali 10 km klassikatehnikas ja 15 km suusavahetusega sõidus, kuid kaheksa aastat hiljem Sotši olümpia eel avalikustati, et eestlanna Torino OM-i dopinguproovist leiti keelatud aine molekule, mis viitasid dopingu kasutamisele.

Eelmise aasta oktoobris tuli Šmigun-Vähi dopingujuhtum rahvusvahelises spordikohtus (CAS) arutusele, kuid ühtegi otsust pole siiani avalikustatud.

"Ma ei tea, mis Šmiguni juhtumiga toimub," sõnas Björgen väljaandele Dagbladet. "Minu arvates on seda alates 2014. aastast, mil olime Sotši olümpial, arutatud. Ma pole aga mingit tagasisidet saanud. Ma ei teagi, kes võiks vastuseid anda. Mis üldse toimub?"

Kui Šmigun-Vähi jääks Torino olümpia 10 km distantsi kuldmedalist ilma, tõuseks

Björgen seitsmekordseks olümpiavõitjaks, sest just norralanna sai Eesti suusataja järel teise koha.

Kuigi eestanna dopingujuhtum pakub norralannale suurt huvi, ei taha ta endist konkurenti mustata. "Šmigun oli väga kena naine, kellega oli tore suhelda. Mulle on öeldud, et ta kaebas juhtumi CASi. Varsti peaks seega midagi selguma, me vajame vastuseid," lisas Björgen.

Norra telekanali TV2 andmetel on Šmigun-Vähi dopingu A- ja B-proov osutunud positiivseks, kuid juhtum on edasi kaevatud spordikohtusse. Mille üle seal täpselt vaieldakse, on aga siiani suur saladus.