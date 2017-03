Soome murdmaasuusataja Anne Kyllöneni ja Eesti määrdemehe Are Metsa koostöö jätkub hoolimata Lahti MM-il aset leidnud intsidendist.

Lahtis naiste 10 kilomeetri klassikasõidus 38. koha saanud ja võitjale Marit Björgenile üle kolme minuti kaotanud soomlanna põrutas finišis: „Küsimus pole suuskades, õiget pidamismääret ei leitud. Kui on kliistri ilm, ei tasu mul starti minnagi.“

Kyllöneni suuski hooldas 2015. aasta suvest Soome koondise juures töötav Are Mets, kes oli omal ajal Andrus Veerpalu personaalne määrdemees ja töötas seejärel aastaid poolatari Justyna Kowalczyki tiimis. Eestlane mõistagi rõõmus Kyllöneni sõnade üle polnud.

"Rääkisime natuke siis, kui tuli järgmisteks MK-etappideks suusad välja valida. Ma ei soovi kommenteerida meie vestluse sisu, kuid on selge, et taolised teemad pidanuks jääma võistkonna sisse," sõnas Mets Ilta-Sanomatele.

"Jätkan Kyllöneni hooldemehena ka Norras," lisas siiski eestlane eile alanud Drammeni etapi kohta.

Ka koondise juhid toetavad täielikult Metsa.

"Anne suuski määrib maailma kolme parema määrdemehe hulka kuuluv vend," ütles Iltalehtis Soome koondise hooldepealik Matti Haavisto, kelle sõnul räägivad osapooled suud puhtaks pärast hooaja lõppu. Just siis otsustatakse ka see, kes tuleval hooajal Kyllöneni suuski määrib - kas Mets või keegi teine.

"Tema eelmine hoolealune oli Kowalczyk, kes on üks maailma nõudlikumaid suusatajaid. See näitab ka ära, mis tasemel mehega Are puhul tegu on," lisas koondise peatreener Reijo Jylhä.