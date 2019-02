Alutaguse Maratonil lund pool meetrit! Öömaraton tekitab elevust

Esimest korda kahepäevasena toimuva maratoni programmi eelregistreerimine ja teine soodusvoor lõpevad täna (20.02) südaööl ning edasise registreerumise info leiab Estoloppeti veebist.

Avasõiduna läheb reedel kell 20.00 ööpimeduses Alutaguse Öömaratoni 22 km rajal suusatama 150 pealampidega varustatud suusasõpra. Korraldajad seadsid esimest korda toimuval sõidul piirarvuks 100 osalejat, mis täitus ootamatult kiiresti ja tuli organiseerida lisanumbreid ja osalejate meeneid.

“Oleme positiivselt üllatunud, et suusasõpradele selline seikluslik suusasõit korda läheb. Pimedas suusatamine teeb meeled erksaks ja loodust saab nautida hoopis teisel moel kui tänavavalgustuse- võii päevavalges - kõik tundub suurem kiirem ja ilusam”, sõnas Alutaguse Maratoni peakorraldaja Robert Peets.

“Lumeolud on Alutagusel endiselt suurepärased ning mujal Eestis kurja teinud vihm ja plusskraadid ei ole Ida-Virumaalt lund viinud. Suurem osa 44 km pikkusest rajast on kaetud ligi poolemeetrise lumekihiga ja ka raja ümbruses on lumi vähemalt põlvini kui mitte puusani”, ütles Peets.

Laupäeval kell 11:00 antakse start 44 km põhisõidule ning kell 12:00 22 km poolmaratonile, mis mõlemad läbitakse klassikatehnikas. Kahe stardi vahepeal toimuvad Mini-Estoloppeti Saare lastesõidud. Maratonipaigas on avatud ka Alutaguse Seikluspark kolme tuubiraja ja linttõstukiga ning kohvik, ehk tegemist leiab kogu perele.