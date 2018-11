Kaido Höövelson: tallipealik ei lubanud mul praeguse naisega abielluda

"Mulle toodi kolm-neli pruudikandidaati. Minul oli aga praeguse abikaasaga kindel plaan, armastus esimesest silmapilgust. Aga tallipealik ei lubanud mul abielluda. Kolm aastat läks mööda ja nad said sai aru, et mind ei õnnestu ümber veenda. Mõisteti, et abiellun armastuse, mitte raha pärast,“ meenutas Höövelson.

Juttu tuleb ka andekast võrkpallurist Jade Šadeikost. Kuidas ja miks sattus Šadeikode kergejõustikuperekonna noorim tütar võrkpalli radadele?

Loomulikult võetakse kokku möödunud spordinädal, mida ilmestasid autoralli maailmameistri selgumine ja Eesti jalgpallikoondise Rahvuste Liiga D-liigasse langemine.