Kaido Höövelson leidis uue ja põneva väljakutse

Endine sumotor Kaido Höövelson alias Baruto hakkab edaspidi aina rohkem Jaapanist Euroopa suunas lendama, sest aitab tõusva päikese maal tuunikala eksportida.

Nimelt hakkab endine sumovägilane tööle Horvaatias paikneva tuunikalakasvatuse Euroopa koordinaatorina, kirjutab Õhtuleht. "Olen seal nii öelda vahemees. Viin jaapanlasi ja eurooplasi ühele liinile," sõnas Baruto.

Endine sumovägilane tunnistab, et ametivaliku osas sai määravaks asjaolu, et töökohustuste tõttu saab edaspidi rohkem Euroopas viibida: "Oleme viimased aasta aega elanud nii, et üheksa kuud Jaapanis ja kolm kuud väljaspool Jaapanit ning tahaks nüüd teistpidi."

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes