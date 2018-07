Andres Jaadla jätkab Rahvusvahelise Sumoföderatsiooni direktorite nõukogus

Täna Taiwanil Taoyuanis algava sumo MM-i raames toimunud Rahvusvahelise Sumoföderatsiooni (IFS) kongressil valiti Eesti Sumoliidu president Andres Jaadla taas IFS-i direktorite nõukogusse.

Jaadla on üks kahest Euroopa esindajast IFS-i kõrgetasemelises juhtkonnas, koos Euroopa Sumoföderatsiooni presidendi Dariusz Rozumiga (Poola), kellele kuulub tema ametikohast tulenevalt kontinentaalse asepresidendi koht.

Kuueliikmelisse IFS-i sportlasnõukogusse valiti Haapsalu raskekaallane Keiro Raudkats.

Andres Jaadla sõnul on see suur tunnustus Eesti sumole ja osutab, et väikese riigina oleme suutnud võita rahvusvahelise usalduse ning näidanud end võimekate organisaatoritena rahvusvahelisel tasandil.

„Eesti on lähiaastatel Euroopa sumo juhtriik, kus toimuvad kahed suurvõistlused – käesoleva aasta oktoobris Rakveres noorsoo (U14, U16, U18) EM ja tuleva aasta aprillis Euroopa meistrivõistlused (U21, U23 ja täiskasvanud) Tallinnas," lisas Jaadla.