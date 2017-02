Artiklis olevaid pilte vaadates on raske uskuda, et Olümpiamängud Rio de Janeiros toimusid kõigest pool aastat tagasi.

Tänaseks on olümpiakülas aktiivne vaid tuul, mis keerutab mahaloobitud prahti ja suure entusiasmiga ehitatud sportimisvõimalused hääbuvad inimeste silme all.

Maracana staadioni elektergi on kinni keeratud, sest ei ole kedagi, kes maksaks elektriarveid. Treeningbassein laguneb juba praegu ja selle põhi ei ole enam taevasinine, vaid pruun. Rajatud golfiväljakud on kaotanud oma ilusa murukatte ja vaikselt asendub see justkui kõrbeliivaga. Kõik muruplatsid on kaotanud enda rohelise värvi ja seletamatult põhjusel on sajad toolid oma kinnitustest lahi rebitud ja kuhjatud ühte suurde hunnikusse.

Kuid loomulikult ei ole nende räsitud olek võrreldavgi olukorraga favelades (kohalikud agulid), kus roojavesi voolab suisa mööda peatänava avatud kanalit. Paljud uskusid ametnike sõnu, et koos Olümpianängudega paraneb ka agulielanike heaolu, kuid reaalsus on see, et paremuse poole ei ole liikunud mitte miski.

Kuid vaevalt see kellelegi eriti suureks üllatuseks on, sest on mitmeid teisigi riike, mis Olümpiajärgselt uute ehitatud treeningvõimaluste haldamisega hakkama ei saa ja just ehitatud hooned ja struktuurid hääbuvad sama kiirelt, kui need tekivad. Hoolimata lubadustest, et mängudel saab olema pikaajaline positiivne tulem riigile, ei juhtu enamjaolt midagi taolist

Golfiväljakut ehitati kolm aastat ja see tekitas palju paksu verd, sest ehitati see looduskaitsealale. Nüüdseks on see alla käinud ja tühi.

Hooned olümpiakülas on kui tondilossid, sest elavat hinge neis leida on keeruline.

Harjutusbasseini põhi on seda värvi, mis ujuma ei kutsu. Kõrval asuv hoone pillutab tuulde iga päev uusi tükke, mis külas ringi lendlevad.

Ei ole päris selline bassein, kuhu peakat sooviks hüpata.

Veekeskuse bassein on tühi, välja arvatud haisvad lombid, mis põhja on kogunenud.

Carioca areeni välivaade. Siin jooksid ringi maailma kõige kallimad korvpallurid ja nahutasid vastaseid.

Maracana staadion, mille möödunud hiilgusest pole pea midagi säilinud.

Ka istmed on küljest monteeritud. Selle vajalikkust mõistavad vaid korralduse andnud ametnikud.

Õnneks leiab rannavõrkpalliplats aeg-ajalt kasutust.

Tuhanded favela elanikud olid sunnitud oma kodudest lahkuma, sest jäid ehitusele jalgu.

Mis kõige hullem- see kõik on juhtunud kõigest kuue kuuga.

Allikas: Business Insider