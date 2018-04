Tantsutäht Mairold Millert krooniti Eesti pokkerimeistriks

Käimasolevate pokkeri Eesti meistrivõistluste (EMV) 150-eurose osalustasuga No Limit Holdem 8-max Turbo turniiri tšempioniks krooniti

tantsutäht Mairold Millert, kes alistas 107 konkurenti ning teenis 3540 eurot auhinnaraha.

Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni (ETPF) poolt korraldatud 14 142-eurose auhinnafondiga võistlus kulmineerus kaks tundi väldanud esikohaduelliga, mida Millert ning Argo Garamaga alustasid võrdse punktisummaga. Vastavalt kahe parima vahel sõlmitud kokkuleppele teenis duelli kaotaja 3000 eurot.

„Sattus olema hea päev, kaart jooksis ning tegin õigeid otsuseid,“kommenteeris Millert pärast edukat võistlust. „Individuaalseturniiripokkeri Eesti meistritiitli võitmine on olnud üks mu ammuseid

unistusi ning olen väga õnnelik, et see täitus kiiremini kui lootsin. Tiitliomanike ringi kuulumine on suur au,“ rõõmustas Millert.

Siiski on Millert tulnud Eesti pokkerimeistriks ka varem - 2012. aasta kevadel võidutses ta Triobet VIP koosseisus EMV võistkondlikul turniiril. End selgelt hobimängijaks pidav tantsutäht on näidanud häid tulemusi teistelgi Eestis toimunud turniiridel, näiteks mullu krooniti ta Saaremaa pokkerimeistriks. Oma põhialal – võistlustantsus – on Millert võitnud kahel korral nii Inglismaa kui Suurbritannia meistritiitli.