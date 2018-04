Täna selgub Eesti prestiižseima pokkeriturniiri võitja

Täna kell 14.00 algab Olympic Park kasiinos 2018. aasta pokkeri Eesti meistrivõistluste (EMV) põhiturniiri finaalpäev. Heitlust Eesti prestiižseima pokkeriturniiri võidule ning 15 553 eurole alustab 14 mängijat Remo Ojaste juhtimisel.

Tähtsaim iga-aastane vaid Eesti mängijatele mõeldud pokkeriturniir algas eelmisel pühapäeval, 1. aprillil ning koosneb kolmest mängupäevast. Avapäeva järel jäi konkurentsi 83 parimat, teise päeva käigus selekteerus aga 14 edukaimat, kes täna tiitliheitlust jätkavad.

Turniiri liider on Remo Ojaste 735 000 punktiga, teisel kohal asub Karli Kuris 649 000 ning kolmandal möödunud aasta EMV parim mängija Marius Morel 625 000 punktiga. Avapäeva järel kindlalt juhtinud Dennis Einasto on langenud kuuendaks (326 00 punkti), tuntud ässadest on endiselt mängus ka Veiko Aava, Ants Olev ja Tõnu Kõiv.

EMV 2018 põhiturniiri punktiseisud enne finaalpäeva algust:

1. Remo Ojaste – 735 000

2. Karli Kuris – 649 000

3. Marius Morel – 625 000

4. Timmo Lilium – 475 000

5. Tanel Taal – 404 000

6. Dennis Einasto – 326 000

7. Joona Saluveer – 308 000

8. Veiko Aava – 275 000

9. Rait Ränk – 258 000

10. Ermo Kosk – 212 000

11. Mario Mikvere – 193 000

12. Tõnu Kõiv – 165 000

13. Andrei Mjagkov – 164 000

14. Ants Olev – 106 000