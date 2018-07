Tallinn võõrustab esimesi naiste pokkeri Euroopa meistrivõistlusi

Täna Tallinnas algava rahvusvahelise pokkerifestivali Summer Showdown raames peetakse sel laupäeval esmakordset naiste pokkeri Euroopa meistrivõistlused, kuhu oodatakse naispokkerimängijaid vähemalt kümnest eri riigist.

Pokkerifestivali Summer Showdown soomlasest turniiridirektori Teresa Nousiaineni sõnul on see esimene kord, kui naiste pokkeri EM-i korraldatakse. “Esimesel korral ootame osalejaid vähemaltkümnest riigist ning hea edu korral tahame muuta EMi toimumise Tallinnas regulaarseks,” kinnitas Nousiainen.

Teiste seas on oma osalust kinnitanud valitsev naiste pokkeri Eesti meister Carmen-Elina Vist ning Soome tuntuim naispokkerimängija, näitleja ja modell ning endine Miss Finland Sara Chafak.

Tänasest pühapäevani Hilton Tallinn Park hotellis ja Olympic Park Casinos peetava tipptasemel pokkerifestivali jooksul toimub 35 eri formaadis ja osalustasuga pokkeriturniiri. Nädala jooksul oodatakse lisaks kohalikele mängijatele võistlema sadu pokkerituriste eri riikidest.

Texas hold’em formaadis peetav ühepäevane naiste pokkeri EM osalustasuga 110 eurot algab laupäeval kell 14. Festivali põhiturniir, 1100-eurose osalustasuga Texas hold’em turniir algab neljapäeval ning võitja selgub pühapäeval.