Põlva pokkerimängijad said üle-eestilises karikasarjas ajaloolise kaksikvõidu

Põlva pokkerimängijad Marko Liblik ning Jaan Vasser said hakkama omalaadse vägiteoga, saavutades kahel järjestikusel Triobeti pokkerikarika live-etapil kaksikvõidu.

Märtsis toimunud 36 osalejaga Rakvere etapil krooniti tšempioniks Vasser ning Liblikule kuulus teine koht. Aprillikuisel 44 osalejaga Karksi-Nuia etapil aga kohad vaheldusid – seekord võitis turniiri Liblik ning Vasser saavutas teise koha.

"Järjestikuste esikohtade võtmine on Eesti pokkeris viimasel aastal vägagi moodi läinud," naeris turniiridirektor Tarmo "Waim" Pikk. "Mäletatavasti tuli Tarmo Tammel ühel nädalavahetusel Haapsalu ja Saaremaa pokkerimeistriks, Marko Kolk ja Marius Morel said mõlemad ühe päeva jooksul kaks Eesti meistritiitlit ja Andrey Agafontsev näitas äsja supervormi Ida-Virumaal. Selles, et kaks meest suudavad ühel suuremal turniirisarjal kahel kuul järjest kaksikvõidu võtta, peitub aga midagi täiesti harukordset," lisas Pikk.

Üliedukas mäng viis Põlva pokkeriklubi ka võistkondlikus arvestuses Triobeti pokkerikarikat juhtima. Individuaalses arvestuses tõusis Jaan Vasser sarja liidriks ning Marko Liblik kolmandaks, nende vahele jääb hinnatud Viljandi pokkerimängija Meelis Vestla.

Kuni aasta lõpuni vältav Triobeti pokkerikarikas koosneb igakuisest live- ning online-turniirist, kusjuures iga võistlussarjas osalev klubi on ühe live-turniiri võõrustajaks. Iga klubi osaleb ühel turniiril viie mängijaga, keda võib järgmiseks korraks klubisiseselt vahetada. Kodusaalis mängiv klubi võib panna välja kuni 10 mängijat, kuid punktidele konkureerib neist viis selleks eelnevalt esitatud mängijat.

Kõik võitjatiimi liikmed saavad auhinnaks 150-eurose Eesti meistrivõistluste pileti, individuaalse arvestuse võitja teenib aga 100-eurose Triobet Live’i pileti. Triobeti pokkerikarikast võtavad osa Tartu, Viljandi, Võru, Põlva, Valga, Rapla, Otepää, Puhja, Rakvere, Pärnu, Suure-Jaani ning Karksi-Nuia pokkeriklubid.

Võistlussari jätkub 7. mail Triobetis, järgmine live-turniir toimub aga 28. mail Raplas.