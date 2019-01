OTSEPILT | Tallinnas toimub neljandat korda MPN pokkeriturniir

Betsafe’i Baltikumi turundusjuhi Martin Varrandi sõnul on Tallinn MPN Poker Tour’i enim külastatud sihtkohaks. „Märgiline on see, et üheski asukohas pole MPN turniir toimunud üle kahe korra, kuid siin astutakse tänavu võistlustulle juba neljandat korda,“ ütles Varrand.

Delfi TV näitab turniiri otseülekannet reedest pühapäevani koos Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni juhatuse liikme ja kogenud pokkerimängija Villu Metsuri kommentaaridega.

MPN Poker Tour (MPNPT) on Microgamingu pokkerivõrgustiku omanimeline pokkeriturniir.

Delfi TV otseülekannete kava:

R, 25.01 kl 14:50-22:50

L, 26.01 kl 15:35-00:30

P, 27.01 kl 14:20-23:30