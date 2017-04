OTSE DELFI TV-s: Pokkeri Eesti meistrivõistluste põhiturniiri finaali alustab liidrina Raigo Vakra

Täna selgub 2017. aasta pokkeri Eesti meistrivõistluste põhiturniiri tšempion. Delfi TV vahendab finaallauast algusega kell 16.15 otsepilti.

255 osalejaga turniiri liidriohjad on kindlalt 32-aastase tallinlase Raigo Vakra käes, kes on tuntud just No Limit Holdem turniiride spetsialistina. Vakra tuli teiseks nii tunamullusel EMV põhiturniiril kui ka 2011. aastal Saku Suurhallis toimunud enam kui tuhande mängijaga Triobet Openil. 2012. aastal võitis ta aga koos Teele Viiraga Eesti meistritiitli segapaarismängus.

ETPF-i juhatuse liikme Tanel Reisi sõnul on tegemist ühe põnevaima finaallauaga tiitlivõistluste 15-aastases ajaloos. „Lisaks niigi nimekale Vakrale on seal mainekal Maailma Pokkeriturneel (World Poker Tour) finaallauda jõudnud Janar Kiivramees, ainuüksi möödunud aastal turniiripokkeris üle 700 tuhande euro teeninud Markku Koplimaa, värske Unibeti esindusmängija Rauno Tahvonen ning ööl vastu reedet üheksa tunni jooksul kaks Eesti meistritiitlit võitnud Marius Morel. Ega ülejäänudki just tundmatud tegijad ole,“ märkis Reisi.

Mängijate punktiseis finaallaua alguses:

Raigo Vakra - 1 265 000

Kalle Pops - 999 000

Jargo Alaväli - 702 000

Janar Kiivramees - 508 000

Marius Morel - 482 000

Rauno Tahvonen - 337 000

Gert Elmaste - 296 000

Kristo Erala - 266 000

Markku Koplimaa - 243 000

Kõik põhiturniiri finalistid on taganud endale vähemalt 1570-eurose võidu, laupäeva õhtuks selguv tšempion lahkub aga koguni 15 712 euroga. Põhiturniiri finaallaua otseülekanne algab kell 16:15 Delfi TV-s.

Laupäeval kell 18.00 algab Olympic Park kasiinos EMV viimane turniir: 150-eurose sisseostuga paarismäng. Kell 20.00 juhatatakse aga sisse heategevuslik pokkerivõistlus, mille auhinnafondist läheb 50% Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu toetuseks.

10 päeva vältava festivali lõpetab kell 22.00 algav ETPF-i auhinnagala, kus autasustatakse pidulikult nii käimasolevate meistrivõistluste parimaid, mulluste online-pokkeri Eesti meistrivõistluste võitjaid kui ka möödunud aasta edukamaid pokkerimängijad.

Rahvusvahelise Pokkeriföderatsiooni (IPF) liikmete hulka kuuluv ETPF on iga-aastaste live- ning online-pokkeri Eesti meistrivõistluste läbiviija. ETPF-i tegevust toetavad Triobet, Coolbet, Paf, Olybet ja Unibet.