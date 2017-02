OlyBet Kings of Tallinn põhiturniir

OlyBet Kings of Tallinn põhiturniir Foto: René Velli

Tallinnas, Olympic Park kasiinos ja Hilton Tallinn Park hotellis läbiviidava regiooni suurima pokkerifestivali OlyBet Kings of Tallinn põhiturniiri üheksa parima hulka pääses kaks eestlast: Roland Luik ning Tanel Evert. 234 650-eurose auhinnafondiga suurvõistlus kulmineerub pühapäeval, 26. veebruaril kell 13.00 algava finaaliga, mida näeb otseülekandes Delfi TV vahendusel.

1100-eurose sisseostuga turniiri alustas 195 mängijat, kes tegid ka 52 korduvat sisseostu. 59 Eesti esindajale pakkusid konkurentsi peamiselt Soomest, Skandinaaviast ning Baltikumist pärit pokkerimängijad, kellest nimekaimad maailmakuulus Soome high-roller Ilari „Ziigmund“ Sahamies ning 2014. aasta pokkeri MM-i põhiturniiri teine Felix Stephensen Norrast.

Finaallaua koosseis selgus pärast nelja mängupäeva ning liidrina alustab seda leedulane Lukas Rutkauskas 2,238 miljoni punktiga. Luige stäkk on suuruselt viies (622 000), Evertil aga kaheksas (292 000). Finalistidest tuntuim on Soome pokkerikolumnist Aki Pyysing, kes on maitsnud elukutselise pokkerimängija leiba juba üle 20 aasta

OlyBet Kings of Tallinn põhiturniiri finaallaua punktiseis:

Lukas Rutkauskas (Leedu) - 2 238 000

Kasper Mellanen (Soome) - 1 391 000

Vincas Tamasauskas (Leedu) - 1 278 000

Jimmy Lundemo (Rootsi) - 652 000

Roland Luik (Eesti) - 622 000

Matias Knaapinen (Soome) - 434 000

Aurimas Naujalis (Leedu) - 316 000

Tanel Evert (Eesti) - 292 000

Aki Pyysing (Soome) - 233 000

Juba lõpetanud Eesti mängijatest saavutas Kirill Zemskov 12. koha (4100 eurot), Jargo Alaväli oli 13. (3520 eurot), Stanislav Smeljov 15. (2930 eurot) ning Koit Kann 19. (2650 eurot). Auhinnaraha jagub 23 parimale ning kõik finalistid – nende hulgas ka Roland ja Tanel - on endale taganud juba vähemalt 4700-eurose preemia. Suurturniiri võitja lahkub rekordilise 61 400 euroga.

Luik sai tuntuks möödunud aasta augustis Tallinnas toimunud MPN Poker Tour’il, kus saavutas kõrge teise koha ning teenis 24 000 eurot. Vaid pool aastat tagasi kõigest 20-30 eurose sisseostudega turniiridel osalenud hobimängija võitis seejärel prestiižse OlyBet Poker Series’i ning tuli teiseks Olympic Winter Festival põhiturniiril.

Haapsalust pärit Everti seni suurimaks saavutuseks on esikoht 2016. aasta online-pokkeri Eesti meistrivõistluste (OPEM) põhiturniiril. Neli aastat tagasi jäi ta aga napilt välja live-pokkeri Eesti meistrivõistluste (EMV) finaallauast.

Telelauas mängitava OlyBet Kings of Tallinn põhiturniiri finaali live-ülekannet on võimalik vaadata pühapäeval alates kell 13.30 läbi Kings of Tallinn veebilehe, festivali Facebooki lehel või Delfi TV vahendusel. Olympic Park kasiinos toimuvat kommenteerib Kristjan Laas, samuti saab finaallauas toimuvat jälgida läbi tekstiblogi veebilehel Jokker.ee.

Kell 16.00 algab OlyBeti pokkeritoas eksklusiivne live-ülekande freeroll mille võitjat ootab 1500-eurone auhinnapakett Maltal toimuvale MPN Poker Tourile. Freerollil jagub auhindu 16 parimale ning registreerumiseks vajalik parool avaldatakse enne selle algust live-ülekandes. Tasuta turniirile saab registreeruda kuni kell 18.00.