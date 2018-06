Eestlane võitis suurel pokkeriturniiri teise koha ning teenis üle 168 000 dollari

Eesti pokkerimängija Ranno Sootla tuli World Series of Pokeri 1983 osalejaga Texas Hold'emi turniiril kõrgele teisele kohale ning teenis auhinnarahana lausa 168 464 dollarit.

Sootla suutis lõpus heads-up mängus alistada turniiri võitja Ryan Leng, kel jagus eestlasele võidu järel kiidusõnu.

"Läksin lõpus vastamisi Ranno Sootlaga, kes on üks kõige raskemaid vastaseid, kelle vastu olen eales mänginud. See, et pidin nii keerulise vastase alistama, teeb võidu ainult magusamaks."

Turniiri võitnud Leng teenis auhinnarahana 272 765 dollarit. Turniiri sisseost oli 1500 dollarit.