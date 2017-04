Eesti meistrivõistluste põhiturniir lõppes Rakvere pokkerimängijate kaksikvõiduga

Eelmisel pühapäeval alanud 2017. aasta Eesti meistrivõistluste (EMV) põhiturniiril triumfeerisid Rakvere pokkerimängijad. Nii tšempioniks tulnud Kristo Erala kui ka teise koha saavutanud Kalle Pops teenisid võrdselt 12 811 eurot auhinnaraha.

No Limit Holdem formaadis mängitud 300-eurose osalustasuga põhiturniir vältas kolm päeva ning kulmineerus 22. aprillil Olympic Park kasiinos toimunud finaaliga. Kokku võttis võistlusest osa rekordilised 255 mängijat ning turniiri auhinnafond oli 65 407 eurot.

Finaali alustas liidrina hinnatud turniirimängija Raigo Vakra, kes suutis oma eduseisu alguses veelgi suurendada, kuid pidi viimaks agressiivselt mänginud Popsi mööda laskma. Nende kahe varjus kasvatas oma punktisummat jõudsalt ka finaalpäeva eelviimaselt kohalt alustanud Erala.

Vakra langemise järel alanud esikohaduell algas küll Popsi 2:1 juhtimisel, kuid Erala suutis seisu peagi võrdsustada. Seejärel sõlmisid mehed omavahelise kokkuleppe, millega jagati esimese kahe koha auhinnaraha vennalikult pooleks. Üle nelja tunni väldanud mõlemapoolsete võimalusega tiitliheitluses jäi viimaks peale Erala.

Karjääri tähtsaima pokkerivõidu saanud 37-aastane Erala tunnistas, et mängis lihtsalt oma mängu ega teinud midagi väga ebatavalist. „Pühendan võidu abikaasa Kairele. Ta on olnud väga mõistev ning ma tänan teda väga selle kannatlikkuse eest, millega ta on minu hobisse suhtunud," kiitis tšempion. Erala on tulnud Eesti pokkerimeistriks ka varem, võites mulluste online-pokkeri Eesti meistrivõistluste tasuta turniiri.

EMV põhiturniiril jagus auhinnaraha 35 parimale. Kolmandaks tulnud Vakra teenis 6210 eurot, nendel tiitlivõistlustel juba kaks esikohta saavutanud Marius Morel piirdus sel korral aga seitsmenda ning finaallaua tituleerituim liige Markku Koplimaa kaheksanda kohaga.

EMV 2017 põhiturniiri finaallaua väljamaksed:

1. Kristo Erala - 12 811 €

2. Kalle Pops - 12 811 €

3. Raigo Vakra - 6210 €

4. Gert Elmaste – 5035 €

5. Jargo Alaväli – 3925 €

6. Janar Kiivramees – 3265 €

7. Marius Morel – 2615 €

8. Markku Koplimaa – 2060 €

9. Rauno Tahvonen – 1570 €

Viimased selleaastased Eesti pokkerimeistrid selgusid tavapäraselt paarismängus. Võitjateks tulid rakverelane Maili Tannbaum ning võrulasest Pafi esindusmängija Mati Pirn. Kahe peale kokku 3070 eurot auhinnaraha teeninud võitjapaarile järgnesid vennad Abakanovid (1400 eurot) ning Gert Laanemets/Ave Lepik (1000 eurot).

Eesti Turniiripokkeri Föderatsiooni (ETPF) poolt korraldatud tiitlivõistluste üldarvestuse parimaks mängijaks tuli ülivõimsalt Marius Morel, kellele järgnesid Markku Koplimaa, Revo Kink, Andres Abakanov ning Kristo Erala. ETPF premeeris nii neid kui ka parimaks naismängijaks osutunud Eha Pinselit erinevate lisaauhindadega, mille koguväärtus on 5000 eurot.

13. aprillil alanud suurima vaid Eesti mängijatele mõeldud iga-aastase pokkerifestivali käigus selgus kümme uut Eesti pokkerimeistrit ning enamikel turniiridel püstitati ka uued osalejate arvu rekordid. Selleaastased online-pokkeri Eesti meistrid selguvad novembris.