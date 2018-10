Täna algab eestlaste korraldatav miljoniturniir

SISUTURUNDUS RUS

Olympic Entertainment Group

Täna algab Maltal Olympic Entertainment Groupi korraldusel toimuv pokkeriturniir Battle of Malta, mille garanteeritud auhinnafond on 1 miljon eurot ning kus paari tuhande osaleja hulgas on kohal ka üle saja eestlase.