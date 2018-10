Superstaar Patrik Antonius rihib Maltal 5 miljoni dollari piiri

Maailma üks nimekamaid pokkerimängijaid Patrik Antonius osaleb sel nädalal Maltal toimuval Battle of Malta pokkerifestivalil, kus tema käesoleva aasta turniiridelt teenitud auhinnaraha võib ületada 5 miljoni dollari piiri.

Portaalile pokerlistings.com antud intervjuus selgitas Patrik Antonius, mis toob teda osalema turniiril, mille 500-eurone osavõtumaks on väiksem kui üks panus talle harjumuspärastes rahamängudes. “Rahvamassid loovad hea atmosfääri ja see omakorda hea festivali. Tänapäeva pokkerisündmused on palju paremini korraldatud ja planeeritud, mis jätab piisavalt aega ka päikese ja lõbustuste jaoks,” viitas kuulus soomlane Malta festivali tugevustele.

Samas on Antoniuse käesoleva aasta turniiriteenistus vaid napilt alla 5 miljoni dollari ning edukas esinemine Olympic Casino korraldataval vähemalt miljoni eurose auhinnafondiga turniiril võiks tal aidata ka selle maagilise piiri murda. “Ma olen viimased kümme aastat mänginud valdavalt rahamänge. Sel aastal tundisn, et tahan rohkem turniire mängida ja tulemused on päris head mu meelest,” muigas Antonius, kelle magusamad turniirivõidud sel aastal on üle 3 miljoni dollari Macaus peetud turniirilt ja ligikaudu 500 000 dollarit Barcelonas ja Rozvadovis toimunud festivalidelt.

Eestis käis alaliselt Monacos elav pokkerikuulsus viimati käesoleva aasta veebruaris, kui osales Tallinnas, Olympic Park Casinos regiooni suurimal festivalil OlyBet Kings of Tallinn.

37-aastane Antonius on üle maailma eelkõige tuntud kui kõrgetel panustel pokkeri rahamängude mängija, ent ka turniiripokkeris on ta auhinnarahadena teeninud üle 6 miljoni euro. Antoniuse nimel on kõigi aegade suurima netipokkeri rahamängude panga võit aastast 2009, kui ta teenis ühe “käega” rootslase Viktor Blomi vastu enam kui 1,3 miljonit dollarit.