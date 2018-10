GARANTII LÕHKI! Battle of Malta auhinnafond on hoopis 1,85 miljonit!

Battle of Malta pokkerifestivali põhiturniirile müüdi kokku 3816 piletit, mis tõstis auhinnafondi 1,85 miljoni euroni. Turniiri teise päeva ehk ligi 600 parema hulka on jõudnud ka 9 eestlast.

“Ligi neli tuhat osalejat on šokk, kuigi erakordselt meeldivat laadi šokk,” rõõmustas turniiri korraldava Olympic Casino esindaja Risto Suurpõld ning lisas, et veel paari päeva eest lootsid vaid kõige julgemad salamisi, et jõutakse maagilise 3000 osaleja piirini. “Kogu eelkampaania tervikuna andis ka meie jaoks ootamatu tulemuse, mis kinnitab selgelt, et põhjendatud risk toob edu,” viitas Suurpõld korraldajate poolt mängijatele välja lubatud miljonigarantiile.

Kõik pühapäeval mängitavasse põhiturniiri teise võistluspäeva jõudnud mängijad on taganud endale minimaalse auhinnaraha. Nende hulgas on ka OlyBeti esindusmängija Carmen-Elina Vist (pildil). Turniiri võitja selgub teisipäeval.