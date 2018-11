Eestlaste rekordilise pokkeriturniiri miljonigarantii tuli kuhjaga täis, esikoht kuulus prantslasele

Võistluse koordinaator Risto Suurpõld ütles, et tegu oli Olympic Casino kõigi aegade mastaapseima pokkeriturniiriga, kus auhinnafondiks garanteeritud miljon eurot tuli pea kahekordselt täis. "Järgmine eesmärk on teha veebruaris meie Eestis toimuva lipulaeva OlyBet Kings of Tallinn pokkerifestivali rekord ja saada siia tuhat unikaalset võistlejat,” märkis Suurpõld.

Maltal eelmisel nädalal peetud 550-eurose osalustasuga turniiri esikoha auhinnaks kujunes koguni 300 000 eurot, mille nimel võistles mängijaid kokku enam kui 50 eri rahvusest. Põhiturniiri viis edukamat mängijat tegid auhinnarahade osas kokkuleppe, jagades omavahel ära ligi 730 000 eurot. Turniiri võitis prantslane Julien Stropoli.

Kuigi Eesti pokkerimängijaid oli saareriiki võistlema sõitnud sadakond, jäi meie mängijate laeks seekord Andrei Mjagkovi 39. koha eest teenitud 4 300 eurot. Auhinnarahadeni jõudsid eestlastest aga ka Henri Käsper, Sander Laprik, Taavi Allsalu, Carmen-Elina Vist, Marko Maher, Kelly Limonova, Meelis Ahman, Ants Olev, Reigo Maar ja Raigo Leinberg.

Nädalane pokkerifestival peeti esmakordselt Olympic Casino poolt opereeritava Casino Malta ja sellega samas hoones tegutseva InterContinental hotelli ruumides.