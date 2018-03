Unikaalne juhus – sponsor otsib võistkonda

Igaüks, kes pühendab veidigi oma vabast ajast meeskonnaspordile, on iga hooaja alul kaaslastega sarnaste murede ees: kust kraapida kokku raha uute vormide jaoks, kuhu kadusid kõik treeningvestid ja kurat, kelle garaaži jäid ikkagi möödunud aastal ostetud pallid?

Tegelikult polegi oluline, mis alaga tegeled. Meeskonnaspordi läbivaks mureks amatööride seas on uue hooaja ettevalmistamine. Kogu raha ühelt, otsi mööda ilma taga juba soetatud varustust või proovi saada sotti, kuidas transportida võistkonda ühelt mõõduvõtult teisele – need on augud, mis tahavad eelarves sageli lappimist.

PAF otsib kolme harrastusspordi võistkonda, keda toetada terve aasta!

Toetuse sisuks on kõige parem ekvivalent – raha, millega võib meeskond teha täpselt seda, mida vaja. Osta varustust, maksta transpordi eest, katta treeningsaali rendikulusid või korraldada kasvõi hooaja lõpupidu.

Kuidas meelitada sponsor oma platsile?

Selleks, et üks kolmest sponsorlepingust oma võistkonnale saada, pole võistkonnal vaja teha muud kui anda kampaanialehel oma tiim üles. Teata PAFile oma võistkonna kohta võimalikult palju: nimi, millega tegelete, mis oleks sponsorraha kasutuseesmärk, mida võistkonnana sponsorile vastu saad pakkuda ning saada taotlus teele. 26. märtsil algaval rahvahääletusel lähevad kahe nädala jooksul jagamisele kolm auhinda: kahele populaarsemale 1500 eurot ja 1000 eurot ning eriauhind 500 eurot PAFi žürii lemmikule.

Sponsor otsib võistkonda! Registreeri enda oma siin.