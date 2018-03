Paf – vastutustundlikult ühiskonna hüvanguks

Foto: erakogu, Paf

Paf on Eestis litsentsitud kaughasartmänguettevõte, mis loodi 1966. aastal Ahvenamaal ning on tegutsenud Eestis üle kümne aasta. Paf pakub mängulist meelelahutust oma kasiinodes, Lääne- ja Põhjamerel sõitvatel parvlaevadel ning veebikeskkonnas, mis avati juba aastal 1999. Just ühiskonnale tagasiandmine on see, mille üle Paf ise kõige enam uhkust tunneb.

Ühiskonna hüvanguks Pafi teeb teistest mängukeskkondadest erilisemaks see, et kogu teenitud kasum suunatakse heategevuseks. Pafi omanikuks on Ahvenamaa omavalitsus, kes on otsustanud teenitud raha anda tagasi ühiskonnale – spordile, kultuurile ja sotsiaalvaldkonnale. Paf on näiteks Eesti Olümpiakomitee peasponsor, Eesti Tennise Liidu kuldsponsor ja toetab nii tippsporti kui ka harrastussporti. Täpselt nii sündis ka idee otsida Delfi kaudu amatöörspordimeeskonda, keda aastaks sponsoreerida. Rahvusvaheline kaubandusajakiri eGaming Review nimetas online-mänge ja spordiennustusi pakkuva Pafi 2014. ja 2017. aastal sotsiaalselt kõige vastutustundlikumaks teenusepakkujaks internetimängude valdkonnas. Meeldejäävad kogemused oma mängijatele Meelelahutus Pafis ei tähenda ainult mängude mängimist – see tähendab ka ühiste kogemuste jagamist, näiteks reise ja ühiseid üritusi koondnimetusega Club Paf. Pafi Eesti tegevjuht Allar Levandi peab Club Pafi ettevõtte südameks: “See annab ainulaadse võimaluse õppida vahetult oma mängijatelt, kuidas korraldada veelgi lahedamaid ja mõnusamaid üritusi, et kohtumistelt Club Pafiga kaasa võtta maksimaalselt positiivne elamus.”

Aastate jooksul on Paf korraldanud üle 100 reisi enam kui 30 meeldejäävasse sihtkohta kõikjal maailmas. Neil reisidel saavad paljudest Pafi mängijatest eluaegsed sõbrad, nii Pafiga kui ka omavahel. Pafi üritustest saad hea ülevaate Club Pafi kodulehelt ja ka Facebookist. Lisainfot Pafi pakutavate mängude kohta leiad: www.paf.com Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!