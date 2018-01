WADA ootamatu avaldus: oleme teadlikud, et dopinguproove võib saada salaja avada

Rahvusvaheline Antidopinguagentuur WADA avaldas oma kodulehel artikli, milles tõdetakse, et nende poolt litsenseeritud uue generatsiooni BEREG-KIT uriiniproovipurgid võivad olla tõsise defektiga - nimelt on võimalik neid salaja avada ja uuesti sulgeda.

WADA sõnul teatas neile nende Kölni labor 19. jaanuaril, et 2017. aastal välja antud purgimudelit on võimalik selle külmutamise ajal avada. Selliseid purke kasutatakse üle maailma dopingukontrollides, et sportlaste antud uriiniproove säilitada ning testida.

Kaheksa päeva hiljem oli purkide tootja, Šveitsi firma Berlinger WADA-le teatanud, et nemad ei suutnud purke külmutamisel avada, kui need olid eelnevalt nõuetekohaselt suletud.

WADA väitel tegelevad nad teemaga tõsiselt, lisaks rõhutati, et purkide toimimise eest vastutab tootja. Lisaks antud mudelile on antidopinguorganisatsioonidel võimalik kasutada ka teisi litsenseeritud purke.

Avalduse sellisel kujul avaldamise tingis täna õhtul esilinastuv dokfilm, kus sakslasest uuriv ajakirjanik Hajo Seppelt pissipurgi avamist näitab.