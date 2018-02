Vilepuhuja Rodtšenkov vabandas brittide ees: mul on kahju, et ma teie olümpia rikkusin

Venemaa dopinguskandaali tekitanud endine Moskva antidopingulabori juht Grigori Rodtšenkov andis pika intervjuu BBC telekaamera ees, varjates hoolikalt oma nägu ja silmi, sest kardab endiselt kodumaa eriteenistuste kättemaksu.

Rodtšenkov vabandas muu hulgas 2012. aasta Londoni olümpiamängudel osalejate ees, sest aitas ta ju juba toona Venemaa sportlastel riikliku dopingusüsteemi abil puhaste sportlaste ees medaleid võita.

"Mu sõnum on, et mul on väga kahju, et teie karjäärid ja elulood selle süstemaatilise ja laiaulatusliku pettuse tõttu rikuti. Mul on eriti kahju, et ma sellele kaasa aitasin ning oma teadmisi ja kogemusi kogu maailma puhaste sportlaste vastu kasutasin. Seepärast istun ma praegu siin ja räägin sellest ajast tõtt," ütles Rodtšenkov.

Küsimusele, kas ta usub, et ka Briti sportlastel on dopinguga probleeme olnud, vastas Rodtšenkov: "Ausalt? Jah. Ma ei ütle seda praegu olümpia ajal telekaamera ees, aga ma tean mõnest äärmiselt kahtlasest juhtumist Briti spordis."

BBC: "If you had not left Russia, where would you be now?"

Rodchenkov: "In the tomb, of course." pic.twitter.com/Ec9fr8XqH7 — X Soviet (@XSovietNews) February 23, 2018

Rodtšenkovilt küsiti ka lõppenud olümpial aset leidnud dopingujuhtumite, eelkõige meldooniumi tõttu pronksmedalist ilma jäänud curlingumängija Aleksander Krušelnitski kohta.

"Ma ei pea teda petturiks. See on puhas hooletus. Võibolla on tal kuskil kotis mõned tabletid. See on hoopis midagi muud. Neid ei saa pettuses süüdistada - see on lihtsalt ebaprofessionaalsus. Ma tegin endast kõik, et pettureid Pyeongchangist eemale hoida, seega ma usun, et praegu võistlev uus generatsioon on puhas. Või vähemalt mitte nii halb, kui eelmine põlvkond."

BBC kirjeldab ühtlasi, kui suure saladuskatte all nad Rodtšenkoviga intervjuu tegid. Telemehed külastasid teda tema salajases peidukohas, mille Rodtšenkov avaldas alles siis, kui ajakirjanikud USA pinnale jõudsid. Ameerika Ühendriikides maandudes öeldi neile vaid linna nimi ning alles linna jõudes täpne aadress. Rodtšenkov võttis neid vastu varjatud näo ja päikeseprillidega.