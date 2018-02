Vilepuhuja Rodtšenkov USA telesaates: Putin tahab, et ma rääkimise lõpetaksin

USA telekanalis CBS läks pühapäeval eetrisse intervjuu endise Moskva antidopingulabori juhi Grigori Rodtšenkoviga, kelle välimust turvakaalutulustel saateks "60 minutit" kõvasti muudeti.

Ta tutvustas saatejuhile veelkord neidsamu materjale ja fotosid dopinguproovide vahetamiseks mõeldud "hiireaukudest", mille põhjal valmis Kanada juristi Richard McLareni raport Venemaa riiklikust dopinguprogrammist.

Juttu tuli ka turvalisusest ja sellest, miks Rodtšenkov end USA-s varjab.

"Muutsin välimust turvakaalutlustel. Olen saanud infot, et mu elu on ohus ning me oleme kasutusele võtnud kõikvõimalikud meetmed," rääkis Rodtšenkov.

Küsimus: kas Kreml tahab teid tappa?

Rodtšenkov: "Kreml tahab, et ma rääkimise lõpetaksin"

Vladimir Putin tahab, et te rääkimise lõpetaksite?

"Jah."

Ning inimesed, kes Vladimir Putinile ette jäävad, surevad tihti segastel asjaoludel?

"Jah, jah. Isegi USA pinnal."

Kas vastab tõele, et kui te 2011. aastal seoses keelatud aine müügiga koos õega uurimise all olite, üritasite endalt elu võtta?

"Jah. Sest mind üritati šantažeerida. Nad tahtsid, et ma oma õe kohta valetaksin, muidu lähen vangi."

Mida te siis tegite?

"Ma lõin endale noa südamesse."

Uurimine Rodtšenkovi suhtes lõpetati, kui Venemaal hakati valmistuma 2014. aasta Sotši olümpiaks. Rodtšenkov kui riigi suurim antidopinguekspert palgati Moskva labori etteotsa Putini heaks töötama.

Rodtšenkovilt küsiti veel, kui palju kuldmedaleid tema arvates Sotši olümpia võõrustajamaa dopinguga võitis. "13-st viis. Laskesuusatamises, murdmaasuusatamises, bobikelgutamises ja skeletonis," lisas ta.

Ta kirjeldas saatejuhile detailselt, kuidas Moskva laboris proovide vahetamine käis, kuidas ainult FSB agendid proovipurke avada oskasid ning kes kogu protsessi juhtis.

"Vitali Mutko (endine spordiminister - toim) raporteeris kõigest Putinile. Nad on sõbrad alates 1990-ndatest."

Ning usute, et Putin oli dopinguprogrammist teadlik?

"Usun tõesti. Veel enam, Mutko rääkis mulle, et Putin muretseb pidevalt, kuidas ettevalmistused Sotšiks lähevad, kas meil on mingeid probleeme, kas me vajame veel mingit abi."

Putin ütleb, et te olete valetaja.

"Ma ei ole valetaja. Ma ei rääkinud Venemaal tõtt. Aga USA-sse tulles olen ma alati tõtt rääkinud."

Rodtšenkov sunnitid Moskva labori juhi kohalt taanduma 2015. aastal, kui maailma antidopinguagentuur (WADA) avastas venelaste räpased teod 2012. aasta Londoni olümpia päevilt. Ta lendas filmitegija Bryan Fogeli abiga Los Angelesse ja tegi esimesed paljastused tema dokumentaalfilmis "Icarus", mis on nomineeritud ka tänavusele Oscarile.