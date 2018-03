VIDEO | Venemaa trikoloor smugeldati Pyeongchangi olümpial salaja staadionile!

Kuigi Venemaa sportlased võistlesid Pyeongchangi taliolümpial neutraalse nimetuse "Olümpiasportlased Venemaalt" alt ega tohtinud paljastada oma rahvussümboolikat, leidus siiski neid, kes salaja lipuvärvid staadionile smugeldasid.

Iluuisutamise naiste üksiksõidus hõbemedali võitnud Jevgenija Medvedeva demonstreeris Instagrami videos, mis "olümpiasportlaste" paraadjope all tegelikult peidus oli. Nimelt võisid miljonid televaatajad näha venelasi marssimas valgetes sallides, kuid vähesed teadsid, et see sall oli tegelikult õmmeldud Venemaa trikoloori peale!