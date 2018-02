VIDEO | Skandaalne lokulööja Rodtšenkov on käinud plastilisel operatsioonil ja astus USA telesaates üles tugevasti moonutatud välimusega

Nimelt palus oma elu eest kartev ja USA-s tunnistajakaitseprogrammis osalev Rodtšenkov, et tema välimust grimmi abil veelgi muudetaks - lisaks sellele on tema nägu vahepeal ka plastilise kirurgia abil muudetud.

"Need on kõik vajalikud meetmed," kinnitab Rodtšenkov ise, kes kardab endiselt oma elu eest. Ka tema advokaat Jim Walden kinnitab, et nende info järgi on USA-s grupp Vene agente, kes Rodtšenkovi otsivad ning teda tappa tahavad.

Vene lokulööja sõnul on isegi pärast tema paljastusi endiselt paljudes riikides doping probleemiks ning süstemaatiliselt tehakse sohki mitmetes maades. "Vähemalt 20 riigis kindlasti."

Grigory Rodchenkov was once the mind behind Russia's elaborate doping program that helped them cheat in the Olympics. Now he's talking about it, and he fears for his life. https://t.co/1jkGPy8C6J pic.twitter.com/y9r6oJM4GG