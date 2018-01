VIDEO | Pljuštšenko ennustab enneolematut olümpiat: esimene mees suudab hüpata viis neljakordset

Iluuisutamise kahekordne olümpiavõitja Jevgeni Pljuštšenko usub, et veebruaris toimuvatel PyeongChangi talimängudel saab näha läbi aegade kõige põnevamat meeste üksiksõitu.

Praeguseks 35-aastane Pljuštšenko pidi karjääri ühe mõrudama pilli alla neelama 2010. aasta Vancouveri mängudel, kui ta jäi alla ameeriklasele Evan Lysacekile. Kui Pljuštšenko oli tuntud oma neljakordsete hüpete poolest, siis Lysacek võitis Vancouveris venelase ees olümpiakulla niimoodi, et ei teinud ühtegi neljakordset hüpet.

Viimati 2014. aastal sportlasena jääl käinud Pljuštšenko sõnul on praegune tase tunduvalt hullumeelsem kui kunagi varem. Venelase arvates saabki PyeongChangis näha läbi aegade kõige kõrgetasemelisemat võistlust.

Suursoosikuks kipub olema 19-aastane USA iluuisutaja Nathan Chen. Mullu Helsingis toimunud MM-il kuuenda koha saanud noor ameeriklane on praeguseks tõusnud ainsaks iluuisutajaks maailmas, kes suudab sooritada viis erinevat neljakordset hüpet. Cheni oskuste pagasisse kuuluvad neljakordne toe loop, Salchow, loop, flip ja Lutz. Sel hooajal saigi temast esimene mees, kes ühe kava jooksul kõik viis nimetatud hüpet edukalt sooritanud.

Tiitlikaitsjana läheb PyeongChangi olümpiale jaapanlane Yuzuru Hanyu. Foto: JOHANNES EISELE, AFP/Scanpix

“Neljakordne hüpe on ülimalt keeruline. See on iluuisutamises kõige keerulisem element. Mõnedel see õnnestub, kuid teistel mitte,“ sõnas Pljuštšeno AP-le.

“Ees ootavad läbi aegade kõige põnevamad olümpiamängud. Soosikuteks on Yuzuru Hanyu, Nathan Chen, Shoma Uno, Javier Fernandez ja venelased. Saab olema väga huvitav,“ teatas Pljuštšenko.

Kui Chen hakkab olümpial püüdma oma esimest suurt medalit, siis 26-aastane hispaanlane Fernandez on kahekordne maailmameister (2015, 2016) ja püüab parasjagu Moskvas karjääri kuuendat EM-tiitlit (2013-2017).

Jaapanist pärit 23-aastane Hanyu on 2014. aasta Sotši olümpiavõitja ning kahekordne maailmameister (2014 ja 2017).

20-aastane jaapanlane Uno on mulluse Helsingi EM-i hõbemedalist. Venelased loodavad 18-aastasele Dmitri Alievile ja 22-aastasele Mihhail Koljadale. Praegu Moskvas toimuval EM-il hoiavad nad lühikava järel vastavalt teist ja kolmandat kohta.

PyeongChangi taliolümpial tasub meeste iluuisutamise üksiksõitu teraselt jälgida ka lätlastel, kuna kõrgesse mängu võib sekkuda ka 18-aastane Deniss Vassiljevs, kes on praegu Moskvas lühikava järel kolmandal positsioonil.

Vaata videost, kuidas Chen sooritas viis neljakordset hüpet USA meistrivõistlustel vabakavas.