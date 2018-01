VIDEO | Petter Northug avaldas Instagramis Norra koondise treenereid pilava video

Norra suusaäss Petter Northug jääb haiguse tõttu kindlasti PyeongChangi olümpialt eemale, kuigi tema koht ei olnud sugugi kindel ka enne haigestumist. Nüüd on 32-aastane Northug avaldanud Instagramis video, mis Norra koondise treenerit Vidar Löfshusi pilab.

Videoks on küll varemgi internetiavarustes kuulsust kogunud intervjuu Vene diskolt, ent Northug on sinna "subtiitriteks" lisanud norrakeelse teksti, mille alljärgnevalt ka eesti keelde tõlkinud oleme.

Hetland: "Petter on varemgi koondisesse kuulunud. Ta tuleb tagasi tuua!"

Löfshus: "Ta ütles vist midagi."

Reporter: "Kuidas on väljavaated olümpiaks, Vidar?"

Löfshus: "Oleme väga lähedal, et meeskond kokku panna. Meil on aga üks suusataja Mosvikist [Northug]. Oleme teda aastaid ruineerinud, see on kogu aeg meie plaan olnud. Nüüd aga kaalume talle varusõitja koha andmist, et mitte Norra inimesi igaveseks enda vastu pöörata."

Reporter: "Aga kas te olete kuulnud, et ta jäi haigeks?"

Löfshus: "Ta jäi haigeks? Mis haigus tal on?"

Reporter: "Tal on paragripp."

"Löfshus" hakkab selle peale naerma ning tantsib rõõmsalt minema.