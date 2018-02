VIDEO ja FOTO | Shaun White'i isa tunnistas, et nägi täna esimest korda poja pisaraid

Enim X-mängu võite saanud Shaun White'ist sai täna kolmekordne olümpiavõitja, kui ta täna varajastel hommikutundidel kolmandat korda lumelaua rennisõidu kulla võttis.

"Oh, jumal! Ma olen nii õnnelik! Kogu see töö!" oli White emotsionaalne ja pisarates. White'i isa tunnistas seepeale ajakirjanikele, et see on esimene kord, kui ta oma poega üldse nutmas näeb.

Pärast viimases voorus võetud võitu otsustas White hoopis vabandada. Vabandada oma lähedaste ees, et ta nende tunnetega mängis ja kõik nii hilja peale jättis. "Aga see on see, mida ma teen. Ma vajan survet. Vajan seda energiat," teatas White NBC Sportsile.