Venemaa sümbolid eemaldati olümpiamängudelt, asemele tuleb tuim logo

Rahvusvaheline Olümpiakomitee avaldas tingimusi, mille alusel võivad Venemaa sportlased osaleda 2018. aasta PyeongChangi olümpiamängudel. Kuna venelased saavad olümpial osaleda ainult neutraalsete atleetidena, siis neutraalsed peavad välja nägema ka nende võistlusvormid.

Venemaa sportlaste riietusel peab olümpiamängudel olema kiri “Olümpiasportlased Venemaalt“. Lubatud on ka lühend “OAR“, mis tuleb inglise keeles kasutusele võetud väljendist “Olympic Athlete from Russia”, kirjutab New York Times.

Sõna Venemaa ei tohi olla seejuures teistest sõnadest silmatorkavam. Lisaks ei tohi sportlaste poolt kantavate riiete värvid moodustada Venemaa lipu värve. Lisaks ei tohi kanda ka ehteid, mis on Venemaa lipu värvides.

Venemaa lipp koosneb punasest, sinisest ja valgest värvist ning valmistataval riietusel võivad maksimaalselt kasutusel olla nendest värvidest kaks.