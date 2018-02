Venemaa spordijuht: miks Sloveenia võib lõputseremoonial oma lipu all marssida?

Venemaa curlinguliidu asepresident Andrei Sozin teatas, et kui venelased ei või Aleksandr Krušelnitski dopinguskandaali tõttu Pyeongchangi olümpia lõputseremoonial Venemaa lipu all marssida, ei tohiks seda teha ka sloveenlased, kelle hokimees Žiga Jeglic patustas samuti keelatud ainega.

Meldooniumi kasutamisega vahele jäänud curlingumängija Krušelnitski positiivsete proovide kohta oli asepresidendil lennukas vandenõuteooria.

"Ma arvan, et eriteenistused korraldasid selle. Nad ei taha, et Krušelnitski oleks nende mängude kangelane ja et Venemaa saaks lõputseremoonial oma lipu all marssida," sõnas Sozin, vahendab gazeta.ru.

Spordijuhi arvates tuleks olümpial kõiki riike kohelda võrdselt, kuid seda ei tehta. "Keegi ei räägi Sloveenia hokimängijast, kes jäi dopinguga vahele, ja sellest, et Sloveenia ei tohiks lõpupeol oma lipu all osaleda. Aga meist hakati kohe rääkima. Öeldi, et venelased siiski ei või oma lipu all olla, sest neil oli dopinguskandaal. Minu arvates on kogu see värk politiseeritud," teatas Sozin.

Varem oli curlinguliidu asepresident lubanud, et kui Krušelnitski dopingu B-proov on samuti positiivne, astub ta ametist tagasi.

Krušelnitski võitis koos abikaasa Anastassija Brõzgalovaga pronksi paarisvõistluses, kuid nende diskvalifitseerimise järel tõusis kolmandale kohale Norra paar.