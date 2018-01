Venemaa olümpiavõitja valas ROK-i roppustega üle

Aleksei Jagudin. Foto: Krasilnikov Stanislav, ITAR-TASS/Scanpix

Venemaa spordis on viimastel päevadel taas käes paanika, kuna on selgunud, et mitmeid staare ei lubata siiski PyeongChangi olümpiale. Tegelikult ei ole Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt veel ametlikku kinnitust nimede osas tulnud, kuid Venemaa meedias ringlevad nimed juba hoogsalt.