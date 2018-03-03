03.03.2018, 15:09

Venemaa olümpiasangarid asusid kingitud BMW maastureid suure raha eest maha müüma

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Delfi Sport
RUS
BMW
BMWFoto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

Mõne päeva eest kinkisid Venemaa riigijuhid Pyeongchangi olümpiasportlastest medalivõitjatele uhked BMW maasturid.

Vähemalt üks kingitud eksemplaridest on juba müügilettidele jõudnud. Portaalis Auto.ru küsitakse BMW X4 mudeli eest ei rohkem ega vähem kui 4 miljonit rubla (umbes 60 000 eurot).

Ühtlasi on võimalik kõikidel huvilistel pilk peale visata, milline olümpiamedalistidele kingitud auto seest välja näeb. Kas on ka midagi erilist juurde lisatud?

Ka varasemate olümpiamängude järel on medalivõitjaid luksusmasinatega premeeritud.

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Друзья, многое уже сказано, и всё же очень хочу ещё раз здесь поблагодарить за ту огромную поддержку, которую мы получаем! Нам это очень важно, это имеет для нас огромное значение. И да, я вчера просто с огромным детским восторгом подбегала к красивейшей, просто космически крутой машине и искренне радовалась торжественному моменту! Скажу вам по секрету, у этой очень особенной машины есть очень эксклюзивные Олимпийские секреты! (😱) Которые даже я сама не сразу увидела! Хочу подтвердить, что как я и сказала вчера: так как у меня в данный момент есть машина, я хочу воспользоваться той возможностью, которая у меня есть, и расстаться с этой прекрасной призовой машиной, чтобы оказать поддержку там, где она очень нужна. Это моё очень личное решение и такая возможность для меня важна. Но главное при этом, что этот поступок ничуть не уменьшает мою ОГРОМНУЮ благодарность за такой подарок 🙏🏼🙏🏼🙏🏼, и я очень хочу верить, что этот мой шаг будет встречен поддержкой и пониманием. #ЕкатеринаБоброва#благодарность#БМВ#olympian#BMW

A post shared by Екатерина Боброва (@ekaterinabobrova) on Mar 1, 2018 at 11:26am PST

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