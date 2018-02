Venemaa olümpiajuht: meie suurim kangelane on Jelena Välbe

Venemaa Olümpiakomitee president Aleksander Žukov avaldas pärast Pyeongchangi olümpia meeste teatevõistlust tunnustust Venemaa Suusaliidu juhile Jelena Välbele.

"Tahaksin esile tuua Jelena Välbe head tööd, kelle panus meie edusse on väga suur. Ta pole mitte ainult väljapaistev sportlane, treener ja organisaator. Ta inspireerib meie meeskonda - elab kaasa ja hoolitseb kõigi eest," märkis Žukov pärast teatevõistlust, kus Venemaa võitis hõbemedali, vahendab gazeta ru.

Venemaa murdmaasuusatajad on lisaks hõbedale võitnud Pyeongchangis ka neli pronksmedalit.

"Keegi ei oodanud, et meie juuniorid suudavad tippude eemalejäämisel vastu saada Norra, Soome ja Rootsi suusatajatele, aga nad on võitnud iga päev medaleid. Ma olen kindel, et nad annavad veel lahingu ka kuldmedalite nimel," lisas Žukov.