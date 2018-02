Venemaa laskesuusalegend: meie alajuhil tuleks hambad välja kiskuda!

Neljakordne olümpiavõitja ja endine Venemaa Laskesuusaliidu juht Aleksander Tihhonov on omade kehva esinemise pärast Pyeongchangi olümpial raevus.

Venelased pole võitnud laskesuusatamises veel ühtki medalit. „Alaliidu juhatus on null. Asepresidenti Viktor Maigurovit ja treenerite nõukogu esimeest Vladimir Barnašovit ei laseks ma laskesuusatamise lähedalegi,” põrutas Tihhonov Vene meedias. „Barnašov ravib minu info kohaselt praegu Omskis hambaid. Peaks arstile ütlema, et ta mehel kõik hambad välja kisuks.”

„Koondise peatreenerile Nikolai Zagurskile tuleb anda vastu kaela ja minema kihutada,” jätkas Tihhonov. „Milline amet talle sobiks? Autojuht? Laotööline? Ta on kogu karjääri teadust esindanud. Kus ta teadus on? Kus on tulemused? Tiir ja rada on kõigil üks, aga meil on tühjad pihud. Praeguses konkurentsis peaks juhtuma ime, kui Venemaa medali võtaks.”